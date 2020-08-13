- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غرق معدية بقرية دميشلى فى البحيرة.. والإنقاذ النهرى يبحث عن الضحايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.
كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهرى فى محاولة لانقاذ الضحايا.
وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل غرق معدية بقرية دميشلى فى البحيرة.. والإنقاذ النهرى يبحث عن الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.