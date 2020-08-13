شكرا لقرائتكم خبر عن 13 اقتراحا برغبة أمام البرلمان بشأن تحويل وحدات محلية لمدن وإنشاء نقاط مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد 13 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، بشأن طلبات متعلقة بخدمات عامة للمواطنين في مختلف المحافظات، مثل إنشاء مكاتب سجل مدنى وأقسام شرطة ووحدات مرور وإطفاء ومجمع خدمات في بعض المناطق بالمحافظات حسب حاجتها، وتحويل بعض القرى إلى مدن.

وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراح برغبة المقدم من النائب بدوى النويشي، بشأن تشغيل سجل مدني قرية الميمون التابع لمركز شرطة الواسطي - محافظة بنى سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن تأخر تسليم قسم شرطة ثالث بالحي ال 16 ومبني المرور الجديد مساحة 6 قيراط، و5 فدان بمدينة العاشر من رمضان بجوار الشهر العقاري الجديد محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن إنشاء مكتب سجل مدني بالنفاس - محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد کلوب، بشأن تحویل قرية النوافعة مركز فاقوس إلي مدينة - محافظة الشرقية ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل سجل مدني بقرية بني صامت شرق نهر النيل مركز بني مزار -محافظة المنيا.

وتتضمن أيضا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شمردل، بشأن إنشاء وحدة مرور بمركز مطاي - محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن إعادة تشغيل نقطة شرطة الوقاد (۱) منطفة النهضة، نقطة شرطة الجلاء بمنطقة مريوط بحي العامرية أول وثان - محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن إنشاء نقطة شرطة ووحدة إطفاء بقرية صدفا بمركز تنمي الأمديد – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد، بشأن إعادة وتفعيل شرطة المرافق بمركز البرلس - محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن نقل إدارة مرور كفر الشيخ من داخل مدينة كفر الشيخ إلي أي جهة علي أطراف المدينة لحل مشكلة الكثافة المرورية - محافظة كفر الشيخ ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أحمد أحمد حمودة بشأن إنشاء مجمع خدمي أمتي بأرض السجل المدني بمدينة الحوامدية -محافظة الجيزة.

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كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن تحويل الوحدة المحلية لقري غرب الموهوب إلي مركز ومدينة غرب الموهوب -محافظة الوادي الجديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير عبد المطلب موسي بشأن إنشاء وحدة مرور مركز الزرقا - محافظة دمياط.