شكرا لقرائتكم خبر عن "فنون جميلة" حلوان تستأنف اختبارات القدرات بعد التوقف بسبب انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، عن استئناف الكلية اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2020، اليوم الخميس، وذلك بعد توقف الاختبارات على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بسبب انعقاد لجنة انتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر الكلية.

وأشار الدكتور أحمد هنو فى تصريح لـ ”الخليج 365” إلى أن الكلية ستعقد اختبارات القدرات على فترتين حيث يتم امتحان الفترة الأولى فى تمام الساعة التاسعة صباحا على أن تجرى اختبارات الفترة الثانية الساعة 12 ظهرا .

ومن المقرر أن يواصل موقع التنسيق استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق حتى 20 أغسطس الجارى .

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:



1. كليات الإعلام.



2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)



3. كليات الفنون التطبيقية

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4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان



5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان



6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا



7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)



8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)



9. كليات التربية الرياضية



10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس



11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).