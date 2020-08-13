برلماني يطالب بحملة إعلامية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مصر لم يعد لديها أي رفاهية أمام العمل جديًا على ترشيد استهلاك المياه، لاسيما في ظل توقعات بحدوث عجز في الموارد المائية سواء بسبب أزمة سد النهضة أو نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

وأشار طلعت، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة متكاملة تضم كافة الجهات المعنية لمواجهة إهدار المياه وأهمية الحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتضمن خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك صياغة حملة إعلانية بكافة الوسائل الإعلامية المختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية صياغة رسائل تخاطب كل فئات الشعب المصري.

وتابع: "نعلم حجم ما تقوم به الدولة من جهود لتوفير المياه لمواجهة العجز سواء بالتحلية أو إعادة التدوير بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، إلا أن الجميع عليه المشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه في الفترة المقبلة لمواجهة العجز المتوقع".