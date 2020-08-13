"السياحة": إصدار تراخيص تشغيل 5 فنادق في البحر الأحمر ومطروح ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تراخيص تشغيل 5 فنادق في مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه استكمالا لنتائج أعمال واجتماعات الأمانة الفنية للجنة، فقد تم استصدار 6 موضوعات خاصة بالمنشآت السياحية والفندقية للإدارة العامة للحماية المدنية لعمل معاينات لها للتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية تمهيدا لاستصدار تراخيص بتشغيلها.

وأضاف العاصي، في بيان، أنه تم التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء 10 معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.

يذكر أن رئيس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية -لأول مرة- برئاسة وزير السياحة والآثار في فبراير الماضي لبحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها للوزارة لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.