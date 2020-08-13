اليوم.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بالذكرى 102 لميلاد محمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 102 لميلاد الفنان الراحل محمد فوزي.
ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما قدم الفنان الراحل من ألحان، منها (أنا قلبي خالي، تملى في قلبي، يا جميل يالي هنا، الشوق حيرني، كل دقة في قلبي، لاقيته لاقيته، أنا حبيتك الأول، تعب الهوى قلبي، داري العيون، منايا في قربك، يا أعز من عيني، استعراض الزهور، يا نور جديد)، بالإضافة إلى موسيقى كوكتيل من ألحان الفنان محمد فوزي.
ويشارك في الحفل: هبة إسماعيل، سارة مجدي، محمد متولي، أيمن مصطفى، شمس إبراهيم، مصطفى سعد، وعازفة الفلوت داليا عاطف، والموزع محمد عاطف.
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