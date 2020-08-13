شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة لانتخابات «الشيوخ» في أسوان تواصل تلقي نتائج فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار جمال صالح، أعمال رصد نتائج اللجان الفرعية وعددها ٢٥٥ لجنة.

وجرى تسليم نتائج اللجان الفرعية إلى لجنة الحفظ لمراجعة الأوراق والأصوات الباطلة والصحيحة للعملية الانتخابية، ثم يليها لجنة الرصد تمهيدًا لإعلان الأرقام التي حصل عليها المرشحون، حيث تجري عملية الرصد بقاعة عروس النيل للمؤتمرات.

وجرت الانتخابات على مقعدين بالنظام الفردي، وتنافس عليهما 12 مرشحًا، وتبلغ الكتلة التصويتية فيها نحو مليون و٣٥٠ ألف ناخب وناخبة مقيدين بالجداول الانتخابية، وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة، بمراكز المحافظة الخمس «أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو»، وشارك في الانتخابات ٢٥٥ قاضيًا باللجان الفرعية، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و6 مستشارين حفظ و23 قاضيًا ومستشار احتياطي بإجمالي 290 مستشارًا.