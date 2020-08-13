شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بالعفو عن ضريبة الرواتب حال انتخابه لولاية رئاسية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عن ضريبة الرواتب، إذا تم إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية خلال مؤتمره في البيت الأبيض.

وأكد ترامب مرة أخرى وعده.. وقال:"سأعفو بشكل كامل عن جميع ضرائب الرواتب المختلفة" ، رغم أنه من غير الواضح كيف سيفعل ذلك.

وقال النقاد إن إلغاء ضرائب الرواتب من شأنه أن يعيق بشدة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ، على الرغم من أن الرئيس يقول مرارًا إنه ينقذ هذه البرامج.

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، لثلاثة أيام على التوالى أقل من 50 ألف حالة يومية جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى ماساتشوستس العام الدكتورة روشيل والينسكى - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، "ليس لدينا ما نحتفل به لمجرد أننا نتجه نحو تسجيل 50 ألف حالة فى اليوم، لدينا كمية ضخمة من نسبة الإصابات والوفيات عند أقدامنا فى الوقت الحالى وخلال الأسابيع المقبلة"