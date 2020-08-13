شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القليوبية: 324227 ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة عمليات محافظ القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، أنه بلغت نسبة عدد الناخبين بمحافظة القليوبية في انتخابات مجلس الشيوخ 10%، بإجمالى 324227 ناخب وناخبة، من إجمالى عدد الأصوات بالمحافظة.

وأوضحت الغرفة، أن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، حصل على المركز الأول في الناخبين بانتخابات الشيوخ بنسبة 17.4%، حيث بلغ عدد الناخبين بجميع مراكز ومدن المحافظة في اليوم الأول 143158 ناخب وناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين في اليوم الثاني 181069 ناخب وناخبة، ليصل إجمالى عدد الناخبين 324227 ناخب وناخبة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية برئاسة المستشار مجدي مصطفى رئيس اللجنة، أعلنت غلق باب التصويت باللجان الفرعية بمراكز القليوبية، والتى يبلغ عددها 689 لجنة فرعية، موزعة على 532 مركزا انتخابيا، في التاسعة مساء اليوم، بعد انتهاء الوقت المحدد للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء حتى التاسعة مساءا.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن عملية التصويت على مدار اليومين تمت في سيولة تامة وسط إقبال متوسط من الناخبين على مدار اليومين، متقدما بالشكر لقوات التأمين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجهد الذي تم بذله خلال العملية الانتخابية.

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وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

وأغلقت 14 ألف و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الاثنين والثلاثاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة