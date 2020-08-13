شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج عمل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية الجديدة × 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والآثار على تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت السياحية الجديدة، والتى تعتبر من أهم العقبات أمام الاستثمار السياحى بوجه عام.

وكانت أول القرارات التى تم إصدارها من مجلس الوزراء فور تولى الدكتور خالد العنانى حقيبة السياحة فى ديسمبر الماضى، تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية للتيسير على المستثمرين السياحيين، والتى نتج عنها صدور تراخيص جديدة لعدد من الفنادق فى بعض المحافظات المصرية.

وإليك أهم معلومات عن اللجنة و قراراتها خلال 6 شهور:

1. أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية - لأول مرة - برئاسة وزير السياحة والآثار في فبراير الماضي.

2. تختص اللجنة ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها.

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3. من اختصاصاتها أيضا بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها.

4. مؤخرا أصدرت الأمانة الفنية للجنة تراخيص تشغيل خمسة فنادق.

5. تقع الفنادق الجديدة في مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

6. كما تم استصدار 6 موضوعات خاصة بالمنشآت السياحية والفندقية للإدارة العامة للحماية المدنية لعمل معاينات لها للتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية تمهيدا لاستصدار تراخيص بتشغيلها.

7. كما تم التنسيق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء 10 معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية.