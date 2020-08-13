شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة الجمعة غدا من مسجد عمرو بن العاص والمساجد تؤذن بأذان النوازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنقل صلاة الجمعة غدا من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، بعدد محدود من العاملين في الوزارة، ويكون موضوع الخطبة "أعمدة بناء الدولة".

وشددت الوزارة على المساجد سترفع أذان النوازل لظهر الجمعة، وتصلى ظهرا في المنزل، وأن المسموح لهم الصلاة في مسجد عمرو بن العاص من العاملين بالوزارة ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن ما نشر عن تحديد وقت خطبة الجمعة بعشر دقائق لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكدة أنها تأمل تحرى الدقة وإيثار وإعلاء المصلحة الوطنية في وقت لا يحتمل أي إثارة أو بلبلة.

وقالت الوزارة فى بيانها إن ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة لن يعلن عنها قبل مناقشتها فى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وأنه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عنها إلا ما ينشر على موقعها الرسمي.

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وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن خطة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، كما أنه لم يتم مناقشة المدة الزمنية لخطبة الجمعة.

وقال حسن فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تم خلالها مناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، والتى من المقرر عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا.