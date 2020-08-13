شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 28 رحلة دولية تقل 3000 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 28 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3000 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت، ورحلتين جويتين إلى دبي، وأبو ظبي، و رحلة استثنائية إلى كل من مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخليتين الي الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الاقصر، ورحلات الشحن الجوى.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.