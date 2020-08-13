أمين الأخوة الإنسانية: الشباب كنز متجدد وطاقة تمثل مستقبل السلام والنهوض الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أهمية الشباب كعنصر فاعل من عناصر المجتمع، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للشباب.

وقال عبدالسلام، في بيان له، الخميس، إن الشباب كنز متجدد وطاقة لا تنضب، مشيرا إلى أن توظيف هذه الطاقات الهائلة بالشكل الأمثل من شأنه أن يسهم في نجاح الأمم والمجتمعات.

وأضاف: لقد أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على ضرورة إشراك الشباب في جهود تعزيز الأخوة، ونشر الوعي بين هذه الفئة التي تمثل مستقبل السلام والنهوض الإنساني.

ويحتفل العالم اليوم 12 أغسطس بـ "اليوم العالمي للشباب" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، وتم الاحتفال به لأول مرة في 12 أغسطس عام 2000. ويهدف إلى إبراز السُبل التي تثري بها مشاركة الشباب على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، فضلا عن استخلاص الدروس عن كيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في سياسات المؤسسات الرسمية مشاركة فعالة.