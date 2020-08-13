من أبناء القطاع.. كنائس شرق السكة الحديد تكرم المتفوقين بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، الحاصلين على مجموع 90% فأكثر من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء القطاع. وعقد اللقاء بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، وخلاله قام نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع بتكريم المتفوقين.

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