مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بكرداسة

حرص المواطنون، على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها وضع الكحول وقياس درجة الحرارة، وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا . ولمزيد من التفاصيل اضغط . هنا

انتخابات مجلس الشيوخ.. والدة الشهيد "مصطفي يسري" تدلي بصوتها بمصر الجديدة (صور)

توجهت والدة الشهيد الرائد "مصطفى يسري عميرة"، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، للأدلاء بأصواتهم، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وذلك على الانغام الوطنية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

إقبال كبير من المواطنين في الساعة الأخيرة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

توافد عدد من المواطنين، في الساعة الأخيرة، بأحد لجان الجيزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

أمن القاهرة يلبي استغاثة مواطن كفيف يرغب في الإدلاء بصوته (صور)

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قام قطاع أمن القاهرة، بتلبية استغاثة مواطن كفيف يرغب في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، استمرار حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

مصدر قضائي: كبار السن سيطروا على مشهد انتخابات مجلس الشيوخ

صرح مصدر قضائي، مشرف علي أحد اللجان الانتخابية، إن كبار السن من الرجال يسيطرون علي جملة عدد الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، مقارنة بالشباب الذين ظهروا بشكل طفيف، لتصل نسبة الشباب مقارنة بكبار السن إلى 10%، متابعًا أن الساعات الأول من صباح اليوم شهدت إقبالا كبيرا من الوافدين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

حريق هائل بميدان الرماية (صور)

اندلع حريق هائل بمجموعة من الأشجار، بميدان الرماية بالقرب من نادي الرماية، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

على أنغام "واسلمي يا مصر".. إقبال كبير بانتخابات الشيوخ بحدائق القبة (صور)

توافد عدد من المواطنين، بأحد لجان حدائق القبة، للإدلاء بأصواتهم، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

نادي القضاة يطالب بتوفير وسائل جيدة لنقل بطاقات الاقتراع من اللجان الفرعية للعامة