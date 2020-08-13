أخبار مصر | تفاصيل المؤتمر الختامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل المؤتمر الختامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت منذ قليل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرها الختامى الخاص بمتابعة إجراءات التصويت الخاصة بانتخابات الشيوخ حيث صرح كريم عبد العاطي المتحدث الرسمي بأن التنسيقية ستحترم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بإعلان النتائج ولن تدلي بالمؤشرات الأولية التى وصلت إليها من فرق المتابعة المنتشرة بالجمهورية.

وقال محمد عمارة عضو التنسيقية والمرشح لمقعد الشيوخ على القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة والصعيد أن كثافة الناخبين أمام اللجان تعبر عن إرادة المصريين وعزيمتهم القوية وتوجه بالتحية لأصحاب الهمم الذين لم يدخروا جهدا للمشاركة في التصويت، كما توجه بالشكر لشباب التنسيقية الذين يعملون على مدار الساعة خلف الكواليس لدعم زملائهم المرشحين ومتابعة سريان التصويت.

وقال محمود القط مرشح التنسيقية علي القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا أنه يتوجه بالشكر للجيش والشرطة على مجهوداتهم المتواصلة فى تأمين الانتخابات وتسهيل أدلاء المواطنين بأصواتهم، وكذلك مجهودات وزارة الصحة في فرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار عدوى كورونا،وتوجه بالشكر كذلك لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمركز الإعلامي علي عملهما المستمر لمتابعة الانتخابات.

وقال محمد عبد العزيز مدير غرفة العمليات المركزية أن الاقبال على التصويت فى اليوم الثانى فاق اليوم الأول بكثير خصوصا مع انكسار الموجة الحارة فى النهار وأضاف عزيز أنه فخور بانتمائه للتنسيقية وأشار أن الغرفة اتبعت المعايير الدولة فى متابعة غرف العمليات الدولية في متابعة الانتخابات كما تولت القيام بتحليل الخطاب السياسي للمرشحين بهدف تحسين الأداء العام والتركيز على القضايا التي تهم المواطن.