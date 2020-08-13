شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت بلجنتين فى البحيرة الساعة الحادية عشر والنصف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت لجنتان بقرية نكلا العنب في إيتاي البارود بالبحيرة، عملية الانتخابات فى الساعة الحادية عشر والنصف مساء، بعد أداء جميع الناخبين الموجودين بهما بأصواتهم.

واستمرت عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى اللجنتين حتى الساعة الحادية والنصف مساءا، بسبب إقبال المواطنين الشديد على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة.

وشهدت اللجنتان رقمي 878 و879 بمدرسة الشهيد محمود حربى بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة، تزاحما كبيرا من المواطنين قرب انتهاء موعد التصويت فى الانتخابات، وتم إغلاق فناء المدرسة على الناخبين الساعة التاسعة مساءا والسماح لهم بالادلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن قرية نكلا العنب هي أكبر قرى مركز ايتاي البارود، وهي مسقط رأس أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردى.

المواطنين بلجنتى قرية نكلا العنب بعد انتهاء موعد التصويت فى البحيرة

المواطنين بلجنتى قرية نكلا العنب بعد انتهاء موعد التصويت فى البحيرة

المواطنين بلجنتى قرية نكلا العنب بعد انتهاء موعد التصويت فى البحيرة

المواطنين بلجنتى قرية نكلا العنب بعد انتهاء موعد التصويت فى البحيرة

المواطنين بلجنتى قرية نكلا العنب بعد انتهاء موعد التصويت فى البحيرة

المواطنين بلجنتى قرية نكلا العنب بعد انتهاء موعد التصويت فى البحيرة