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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يهدي حسام حسن مفتاح مدينة شرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، حسام حسن، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنان أحمد التهامي، وذلك خلال زيارة حسن وأسرته لمدينة شرم الشيخ واحتفاله بعيد ميلاده الـ54 بأحد المنتجعات السياحية بالمدينة الساحرة.
وخلال اللقاء، أشاد حسام حسن بما رآه من سحر وجمال بمدينة السلام، مؤكدا أنها مدينة ساحرة تستحق أن تكون المدينة الأولى في السياحة على مستوى العالم، لما تمتلكه من كل المقومات السياحية واشتمالها على جميع وسائل الجذب بمختلف أنواعها بالإضافة لتمتعها بالأمن والأمان.
كما أشاد حسام حسن بالطفرة الرياضية على أرض جنوب سيناء واهتمام المحافظ بنشر ثقافة ممارسة الرياضة وإنشاء 21 ملعبا بالمدن والوديان للتشجيع على ممارسة الرياضة.
كما تطرق الحديث حول بحث إمكانية إقامة بعض المباريات الاستعراضية أو الودية أو مباريات الاعتزال بمدينة شرم الشيخ، في إطار تنشيط السياحة الرياضية وكوسيلة من وسائل الجذب السياحي.
وأهدى المحافظ في ختام اللقاء حسام حسن مفتاح مدينة شرم الشيخ، كتقليد متبع بالإضافة لميدالية المحافظة له ولمرافقيه تكريماً وترحيباً بهم.
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