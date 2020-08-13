شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فرز أصوات «الشيوخ» بالمنيا.. ومؤشرات: «الباطلة» أكثر من 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل 757 قاضيًا في المنيا، مساء الأربعاء، عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، عقب غلق اللجان و577 مركزًا انتخابيًا في التاسعة مساءً.

بدأت عملية الفرز بحصر عدد المشاركين، وفصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة، وحرص رؤساء اللجان على حضور وكلاء المرشحين أثناء عملية الفرز عقب غلق أبواب اللجان .

وتشير النتائج الأولية لعملية فصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة بارتفاع نسبة الأصوات الباطلة إلى أكثر من 20 %، والصحيحة 80 % .

فيما وجهت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس اللجنة استاد جامعة المنيا، لرصد الأصوات وحصرها واستلام مظاريف الفرز من القضاة.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 557 مركزًا انتخابيًت، و757 لجنة خصصت لاستقبال 3 ملايينو468 ألف و575 ناخب وناخبة من العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبا لانتخاب 5 مرشحين بين 27 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، والتصويت لقائمة بنسبة 5 % .

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