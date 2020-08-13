شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يتابع الترتيبات الأمنية باللجنة العامة لانتخابات الشيوخ بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى مقر اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، الكائنة بنادى 6 أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛ لمتابعة الترتيبات الأمنية. كانت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بدأت في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمى. وأغلقت 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

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وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.