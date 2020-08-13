أخبار × 24 ساعة.. شيخ الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كما يلى: مراسلو تليفزيون الخليج 365 يرصدون انطلاق علمية الفرز بانتخابات الشيوخ..فيديو الطالب الحاصل على 100% بالثانوية الأزهرية: "المجموع مبيجيش بمدة المذاكرة" رئيس جهاز المخابرات يعقد اجتماعاً موسعاً بجوبا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية رئيس وزراء السودان يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم حول ملء سد النهضة رسالة من السيسى إلى سلفاكير نقلها رئيس المخابرات تؤكد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية الحكومة توافق على تعديلات بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة شيخ الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويؤكد: "اجعلوا من التفوق هدفا" Advertisements الحكومة: إضافة المبالغ المتبقية من دعم بطاقة التموين لمبادرة "ما يغلاش عليك" هيئة الاستعلامات: لم نرصد أى ادعاءات من الإعلام الأجنبى بشأن نزاهة العملية الانتخابية هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر تضرب غرب دمياط دون خسائر حصاد الوزرات.. التعليم العالى: 94 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2020 السيسي يشهد حلف عبد الله مصطفى شوضه اليمين رئيسا لمحكمة النقض مصر تدين العدوان التركى على شمال العراق.. والخارجية: انتهاك مرفوض لسيادة بغداد التعليم العالى: 94 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2020 اللجنة العامة بالجيزة تبدأ تلقى نتائج فرز اللجان الفرعية بالمحافظة تعرف على توقيت الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

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