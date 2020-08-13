شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة تبدأ تسلم نتائج فرز اللجان الفرعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة القاهرة، استلام نتائج فرز اللجان الفرعية على مستوى القاهرة، حيث بدأ توافد رؤساء اللجان على مقر اللجنة بأرض المعارض لتسليم نتائج الفرز، وشهد مقر اللجنة بأرض المعارض تأمين مكثف وتمركز قوات الشرطة بمداخل بوابات أرض المعارض.

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وكانت بدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

وأغلقت 14 ألف و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الاثنين والثلاثاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.