شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. بولندا تضيف مصر إلى القائمة الخضراء للسفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّن السفير حسام القاويش، سفير جمهورية مصر العربية في بولندا، استجابة الحكومة البولندية لطلب السفارة بإضافة مصر ضمن القائمة الخضراء للسفر، بحيث يتم رفع الحظر المفروض عليها ليكون السفر ممكنًا إلى مصر اعتبارًا من اليوم 12-8-2020، وذلك على ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة في المطارات المصرية ومقاصدها السياحية المختلفة.

وأكد القاويش في بيان، الأربعاء، استمرار السفارة المصرية في بذل جميع الجهود الممكنة بهدف دفع آفاق التعاون بين البلدين إلى مستويات أرحب في مجال صناعة السياحة، والتي تساهم في تعزيز مستوى الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة للاطلاع على المقاصد السياحية بمختلف أنواعها ونطاقاتها وكذا التعرف على التراث التاريخي لمصر.