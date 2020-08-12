شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: وقفنا على الحياد التام بين جميع المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مساء الأربعاء غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، انتهاء عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وغلق أبواب اللجان الانتخابية بكل مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساء، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوي داخل اللجان.

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ جرت علي مدار يومين متتاليين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث استمر التصويت حتى انتهاء المواعيد الرسمية.

وشدد محافظ المنوفية على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقف على الحياد التام من جميع المرشحين، وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز من يمثلهم في الاستحقاق الإنتخابى.