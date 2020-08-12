شكرا لقرائتكم خبر عن كرتونة قش تثير الذعر داخل لجنة انتخابية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت كرتونة بها قش داخل حمام لجنة مدرسة طيبة للتعليم الأساسي بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، في حالة من الذعر نتيجة الاشتباه في كونها تحوى موادا متفجرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط تأمين الانتخابات بالعثور على كرتونة داخل حمام لجنة 649 بمدرسة التعليم الأساسي في قرية طيبة.

انتقل خبراء المفرقعات وتم فرض كردون أمني حول اللجنة، وتبين من الفحص أن الكرتونة بها قش وكيس اسود ومدون عليها عبارة «انتخابات طيبة».

تم استئناف أعمال الانتخابات بمقر اللجنة وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.