شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إدلاء المواطنين بأصواتهم في لجنتين بالبحيرة حتى العاشرة والنصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى لجنتين بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود حتى بعد العاشرة والنصف، بسبب إقبال المواطنين الشديد على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة.

وشهدت اللجنتان رقمى 878 و879 بمدرسة الشهيد محمود حربى بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة، تزاحما كبيرا من المواطنين قرب انتهاء موعد التصويت فى الانتخابات، وتم إغلاق فناء المدرسة على الناخبين الساعة التاسعة مساءا والسماح لهم بالادلاء بأصواتهم والذى مازال مستمرا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءا.

جدير بالذكر أن قرية نكلا العنب هي أكبر قرى مركز ايتاي البارود، وهي مسقط رأس أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردى.