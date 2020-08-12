شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات حقوق الإنسان»: رصدنا استمرار الدعاية أمام اللجان وتوجيه الناخبين لصالح أحد المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات متابعتها لليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، وإيفاد البعثات الميدانية بمحافظات «أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، الجيزة».

وأكدت الغرفة في البيان الختامي لمتابعة اليوم الثاني من التصويت أنه وعلى الرغم من قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وتوفير جميع سبل الإتاحة إلا أنه قد تم رصد بعض الملاحظات التي لا تؤثر في مجمل سير العملية الانتخابية.

وطالبت الغرفة بتداركها مستقبلًا، وهي:استمرار وجود الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان وفى نطاق الحرم الانتخابي ببعض الدوائر، وقيام أحد متابعي المجتمع المدني بالجيزة بتوجيه الناخبين للإدلاء بالصوت لصالح أحد المرشحين بمدرسة محمد محمود عبدالعزيز بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة.

ولاحظت الغرفة أن الحيز المخصص خلف الساتر غير كاف للناخب للإدلاء بصوته ولضمان سرية الاقتراع نظرًا لكبر حجم بطاقة الاقتراع الخاصة بالمقاعد الفردية، وقيام بعض العاملين بإدارة الهرم التعليمية بمسيرة لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي ذات السياق يري المجلس أن هناك ازديادًا ملحوظاَ في مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني نظرا لمشاركة المرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وقد ساهم في هذا الدور الإعلامي الواضح في توعية وحث الناخبين على المشاركة في الشأن العام.

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