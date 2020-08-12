شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات ناخبي «الشيوخ» بـ585 لجنة في كفر الشيخ.. والمحافظ يتابع من غرفة العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدات لجان محافظة كفر الشيخ الـ585 الفرعية، فرز أصوات الناخبين عقب إغلاق عملية التصويت، وعقب الانتهاء من أعمال الفرز سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة العامة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية ليتم تجميعها. ويتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الفرز من غرفة العمليات بالمحافظة، وما ستسفر عنه النتائج. ووجه المحافظ الشكر لكل المشاركين في العملية الانتخابية، الذين كانوا في خدمة الناخبين، لتوفير بيئة صحية ليدلوا بأصواتهم بحرية في العملية الانتخابية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء فرز أصوات ناخبي «الشيوخ» بـ585 لجنة في كفر الشيخ.. والمحافظ يتابع من غرفة العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.