شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكولًا مع «صحة القاهرة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، حيث وقع البروتوكول عن الهيئة الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، وعن المديرية الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة.

وينص البروتوكول على تولى الهيئة إنشاء وتشغيل وحدات جراحة الأطفال بمستشفيات المديرية بالقاهرة لما تملكه الهيئة من كوادر طبية ذو خبرات طويلة في هذا المجال، وستكون أول الوحدات بمستشفى المنيرة العام، ثم مستشفى التجمع الخامس، ومستشفى شبرا العام، على أن تقوم الهيئة بتزويد الوحدات بالأطقم الطبية ذوى الخبرة من كوادرها، لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، وتدريب الأطقم الطبية الموجودة بهذه الوحدات على جراحات الأطفال.

وتضمن البروتوكول تعاون في مجال التعليم الطبي المستمر تقوم الهيئة بموجبه عن طريق مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة بعقد دورات تدريبية ودبلومات مهنية داخل مستشفيات المديرية، لتدريب الأطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات، والمديريات والمستشفيات الأخرى في إطار الدور التدريبي والتعليمي، الذي تقوم به الهيئة ووحداتها لما تتميز به من تواجد الكوادر الطبية ذوى الخبرات العالية، وتجهيزات طبية على أعلى مستوى داخل وحداتها.