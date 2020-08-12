شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات المنيا: بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتهاء التصويت بجميع اللجان وبدء أعمال الفرز في لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، لاستقبال ( 3 مليون و468 ألف و575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ المنيا أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال يومي الانتخابات، حيث سارت العملية الانتخابية بانتظام على مستوى جميع اللجان والمقار الانتخابية.

كان محافظ المنيا قد تفقد، مساء الأربعاء، مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد المنيا الجامعي، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بأعمال الفرز والتجميع، والتي بدأت بعد اغلاق اللجان مع الساعة التاسعة مساء اليوم.