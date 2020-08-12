شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 757 لجنة وإنهاء رش وتعقيم ستاد جامعة المنيا لبدء فرز أصوات ناخبي «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق 757 قاضيا في المنيا صناديق التصويت، في تمام التاسعة مساء الاربعاء، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا بحضور مندوبي المرشحين.

وتم إنهاء عمليات الرش والتعقيم لقاعة استاد جامعة المنيا لاستقبال رؤساء اللجان الفرعية عقب انتهاء عمليات الفرز لرصد الأصوات

وخصصت اللجنة فرق برئاسة القضاة لكل مركز بهدف رصد الأصوات وتجميعها، لإعداد النتائج الأولية بالدائرة العاشرة ومقرها مدينة المنيا.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه يتم تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستي وتوفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق.