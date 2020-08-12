شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشكر رجال الشرطة على جهودهم في تأمين انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، لتقديم الشكر لرجال الشرطة على دورهم في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ وجهودهم المتواصلة.

وأشاد الغضبان بالدور الوطني لرجال الشرطة وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارا، ودورهم المشرف في أي حدث أو مناسبة مهمة للبلاد، مقدما الشكر والتقدير لرجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا في تأمين الانتخابات والخروج بشكل مشرف ومنظم، خاصة في ظل الظروف الحالية من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المحافظ، أن رجال الشرطة دائما يحرصون على توفير سبل الراحة والمساعدة للمواطنين، والذي يبدو واضحا في مساعدتهم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود رجال الأمن في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.