«الوطنية للصحافة» تطالب بالتحقيق في نشر صور غير موثوقة بشأن انتخابات «الشيوخ»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالبت الهيئة الوطنية للصحافة، عددا من المؤسسات الصحفية بالتحقيق مع المسؤولين عن نشر صور غير موثوقة المصدر تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ على مواقعها الإليكترونية، وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقالت الهيئة، في بيان الأربعاء، إنها اكتشفت وقوع بعض البوابات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات الصحفية في خطأ مهني بنشر صور غير موثوقة المصدر، حيث وجهت الهيئة بالتحقيق مع المسؤولين عن هذا الخطأ وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
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