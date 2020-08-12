شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع سوداني بشأن «سد النهضة»: لا خيار سوى التفاوض لحلحلة القضايا العالقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات «سد النهضة» والفريق السوداني المفاوض.

وتداول الاجتماع باستفاضة حول سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة.

وقدم الاجتماع دعمه الكامل للوفد المفاوض وأقر سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية، باعتبار ألا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة.

وسيجري حمدوك اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الأطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتهم سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الأخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الأفريقي بشأن اجندة المفاوضات.

Advertisements