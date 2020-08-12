شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلقت جميع صناديق الاقتراع على مستوي الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام التاسعة، مساء الأربعاء، لينتهي اليوم الثاني والاخير من الانتخابات وبدء عملية فرز الأصوات.
وشهد اليوم الثانى من الاقتراع هدوءا، ولم يتم رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وعقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، وعقب الانتهاء من الفرز سيتم إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة بالتابعة لها بالمحافظة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.
ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.