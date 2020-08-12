شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلقت جميع صناديق الاقتراع على مستوي الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام التاسعة، مساء الأربعاء، لينتهي اليوم الثاني والاخير من الانتخابات وبدء عملية فرز الأصوات.

وشهد اليوم الثانى من الاقتراع هدوءا، ولم يتم رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وعقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، وعقب الانتهاء من الفرز سيتم إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة بالتابعة لها بالمحافظة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.