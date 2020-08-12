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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات «الشيوخ» داخل اللجان الفرعية بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت معظم لجان التصويت بالدقهلية، مساء الأربعاء، في موعدها الساعة التاسعة مساء، بينما تأخرت 27 لجنة عن الإغلاق لمدة نصف ساعة، بسبب وجود لجان بمحيطها الداخلي.
وبدأت اللجان في فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ التي جرت علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، داخل اللجان الفرعية تمهيدا لنقلها بعد الفرز إلى اللجان العامة لكل مركز، لتنتهي في مقر اللجنة العامة بمحكمة المنصورة باستاد المنصورة الرياضي.
يذكر أن اللجان الانتخابية العامة بالدقهلية يبلغ عددها 24 لجنة عامة، بها 783 مركزا انتخابيا، و 1031 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ 4 مليون و338 ألف و495 ناخبا .
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