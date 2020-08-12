شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات انتخابات «الشيوخ» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت ١٠٨ لجنة فرعية في بورسعيد، مساء الأربعاء، أعمال فرز الأصوات التي أدلي بها الناخبون على مدي يومين، لاختيار فائز واحد بمقعد فردي من بين ٨ مرشحين، وتحديد نسبة الأصوات التي اختارت القائمة الوحيدة.

وتجري أعمال الفرز في ٩٨ مقرًا انتخابيًا، وتنقل النتائج إلى المستشار محمد البنداري، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، لتجميع نتائج الفرز وإعلان النتيجة النهائية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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