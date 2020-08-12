شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات الجديدة، شملت تجديد تكليف الدكتورة إيمان عبد الحق أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – مشـرفاً عاما علي مركز الخدمة العامة للغات الأجنبية بالجامعة وتجديد تكليف الدكتور إبراهيم بزان الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا – منسقا عاما لأعمال مجلس الجامعة والمجالس المنبثقة عنه وتجديد تعيين الدكتور عزت الخياط الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة – مديرا لمركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة. كما تضمنت تجديد تكليف الدكتور عبدالقادر عبدالكريم الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا – منسقاً عاماً للجودة الإدارية بالجامعة وتجديد تكليف الدكتور رؤوف توفيق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا - بالإشراف علي إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالجامعة وتجديد تكليف الدكتور خالد عيسوي الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بكلية الهندسة بشبرا – منسقا عاما للأنشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشـروع الأنشطة الطلابية بالجامعة وتجديد تكليف الدكتور أحمد البيطار الأستـاذ المتفرغ بكلية الهندسة ببنها مشرفاً عاماً علي مركز إستخراج الشهادات الموحد بالجامعة. وشملت القرارات تجديد تكليف الدكتور جمال سوسة الأستاذ بكلية الطب البيطري - مشرفاً عاما علي المدن الجامعية وتجديد تكليف كل من : الدكتور أشرف عواد مشرفا عاما علي مدينة كفر سعد والدكتور راشد زغلول مشرفا عاما علي مدينة مشتهر والدكتور طه حسن مشرفا عاما علي مدينة طوخ والدكتور سيد عبد الونيس مشرفا عاما علي المدينة الجامعية بشبرا. وتضمنت القرارات أيضا تجديد تكليف الدكتورة فاطمة عبدالوهاب الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية -مديرا للتخطيط الإستراتيجي بالجامعة والدكتورة هايدى يوسف المدرس بقسم الإعـلان والطباعة والنشـر بكليـة الفنون التطبيقية - للعمل مشرفاً عاماً علي مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة وتجديد تكليف راجي جلال الخبير الإعلامي - للعمل مستشارا لرئيس الجــامعة للتواصل المجتمعي والإعلامي ، وتجديد تكليف الدكتورة عزة عبد الله الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب مديرا لمركز القياس والتقويم وتجديد تكليف الدكتور مينا صبحى المدرس بكلية الآداب نائبا لمدير مركز القياس والتقويم ، وتكليف شريف المهدى مدير إدارة الطب الوقائى بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشرى للقيام بمهام مدير عام الشئون الطبية بالجامعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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