شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. تقدم مرشحى حزب مستقبل وطن باللجنة 53 بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت عمليات فرز أوراق انتخابات القائمة باللجنة الفرعية رقم 53 والمنعقدة بمقر المتحف الزراعى بالدقى، عن تقدم مرشحى حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية، وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

وأغلقت 14 ألف و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الاثنين والثلاثاء بإشراف 18 ألف قفاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

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وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة