شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مكثف لرجال الأمن وحارات مرورية أمام اللجنة العامة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط اللجنة العامة بمحافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر تواجد مكثف لرجال الأمن؛ وسط انتشار سيارات التدخل السريع، وعدد من سيارات الأمن المركزى. كما انتشر بمحيط اللجنة عدد من رجال المرور، الدين تولوا وضع الحواجز الحديدية، والأقماع البلاستيكية لتنظيم حركة المرور، وضمان سيولة مرورية بمحيط اللجنة، للتسهيل على رؤساء اللجان الفرعية تسليم محاضر فرز لسانهم.

كانت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بدأت فى فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمى.

وأغلقت 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

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وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردى للفوز بـ100 مقعد فى 27 محافظة.