شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مؤشرات فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجنة رقم 74 بكلية التربية للطفولة المبكرة في القائمة 225 صوتوا بنعم و51 صوتًا باطلا و38 بـ"لا".

وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية فى فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدًا لتجميعها وإعلانها لاحقًا بشكل رسمى.

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وأغلقت 14 ألفًا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الإثنين والثلاثاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألفا موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحًا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.