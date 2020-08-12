شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس القومى للطفولة" يتدخل لدعم الطفل الباكى وتوفير كافة سبل الدعم له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه خوفه الشديد باكيا من والدته التى طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إلا بعد حصوله على مبلغ مالى يوميا.

وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل وإحدى الجمعيات الشريكة وذلك لبحث حالة الطفل وتقديم الدعم اللازم له، حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الأب يقضى عقوبة الحبس وعلى أثر نشوء خلافات بين والدة الطفل وأسرة الأب تركا مسكنهما بمحافظة الجيزة، وانتقلا للإقامة بمدينة حلوان وأنه لا يوجد لهما مصدر دخل مما اضطر الأم لتشغيله لتلبية احتياجاتهما.

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وأكدت" السنباطي" أن أخصائية نجدة الطفل قامت على الفور بمقابلة الطفل بمحل سكنه، وإجراء بحث ودراسة لحالته الاجتماعية.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير مصدر دخل لائق للطفل ووالدته فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلحاقه بالتعليم، حيث تبين أنه لم يسبق له الالتحاق بالتعليم الحكومى من قبل.

وأكدت السنباطى أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم وإزالة الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاك للأطفال أو تعريضهم للخطر، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق "الواتس اب" على الرقم التالى 01102121600، فضلا عن استمرار تلقى الشكاوى من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.