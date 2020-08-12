شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالجيزة تبدأ تلقى نتائج فرز اللجان الفرعية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة العامة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر فى تلقى نتائج فرز اللجان الفرعية للانتخابات، بمختلف مراكز المحافظة، حيث توافد عدد من رؤساء اللجان الفرعية بالهرم وبولاق ومدينة 6 أكتوبر، والبدرشين. وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية فى فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمى.

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وأغلقت 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين. وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.