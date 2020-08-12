سلاح الجو الليبى ينفذ سلسلة غارات استهدفت ميليشيات الوفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية. وقال عقيلة الصابر، عضو شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة الليبية، أن الغارات استخدمت قوة متقدمة من الميليشيات اتجاه منطقة الجفرة فى "وادى بونجيم" و"وادى بى الكبير".
وأضاف الصابر، لـ"الموقف الليبى": "وحداتنا فى جاهزية تامة للتعامل مع أى طارئ خصوصًا بعد تواتر أنباء عن نية الميليشيات شن هجوم على مراصد الجيش الليبى فى مدينة "سرت" ومنطقة "الجفرة".
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