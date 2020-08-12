شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى خارج الأهلى.. تابع أبرز الأخبار مع محمد أسعد ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7 أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم، الأربعاء، 12 أغسطس، والتي يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها؛ رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشباب وهي رسالة تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد، وأكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل، وانتهاء عمليات الاقتراع والتصويت فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، في الخارج والداخل، وسط إقبال من الناخبين.

كما تضمنت أيضا إدانة مصر للعدوان التركي على شمال العراق، والانتهاكات المستمرة لتركيا تجاه البلد العربي الشقيق، وأكدت تضامنها مع حكومة وشعب العراق، وإعلان مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن اختياره للسناتورة هاريس لتخوض معه سباق الانتخابات على منصب نائب الرئيس.

وعن الأخبار الرياضية تضمنت حالة الغضب التي اجتاحت جمهور النادي الأهلي بعد الإعلان عن انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز، وأنه خارج حسابات النادي الأهلي.

Top 7 هى خدمة إخبارية يومية يقدمها ”الخليج 365”، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.

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