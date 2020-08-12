ليلة دم ونار في الفيوم وجثة في حمام قناة فضائية.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-ليلة الدم والنار.. التفاصيل الكاملة لمقتل 6 وإصابة 35 في معركة مسلحة بالفيوم

لقي 6 أشخاص حتفهم بقرية "العجميين" في أبشواى بالفيوم، في معركة دموية، أسفرت عن سقوط 6 قتلى و35 مصابًا في مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة، بسبب خلاف على حد فاصل بأرض زراعية.

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-حريق بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

اندلع حريق بأحد المصانع، بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي دفعت بأربع سيارات لإطفاء النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

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-"الضباط والأمن حوالينا في كل مكان".. فيديو يرصد جهود الداخلية خلال تأمين انتخابات الشيوخ

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يرصد خطة الوزارة في تأمين انتخابات الشيوخ بمختلف مديريات الأمن؛ والتي إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتهيئة المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020 .

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-رئيس "الانتخابات" يوضح طرق الفرز بـ"اقتراع الشيوخ".. ويوجه رسالة للمصريين

أكدت المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على انتظام سير عمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني والأخير من عمر الجولة الأولى لهذه الانتخابات، الذى بدأ التصويت فيه منذ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.

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-5 سيارات إطفاء تخمد حريقًا في حديقة بميدان الرماية دون إصابات - (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شبًّ في حديقة بالقرب من نادي الرماية بالهرم، اليوم الأربعاء.

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-في مقتل مسنة أفريقية بالجيزة.. النيابة تطلب التحريات وترسل "كانز وسيجارتين" للأدلة الجنائية

تواصل نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في مقتل مسنة أفريقية الجنسية داخل شقتها في العجوزة.

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-الوطنية للانتخابات: سنطبق غرامة الامتناع عن التصويت والجريمة لا تسقط بالتقادم

شدد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

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-"السر في الحقنة"..العثور على جثة مصور بدورة مياه قناة فضائية بمدينة الإنتاج

لم يعبأ مصور بقناة فضائية بتعليمات محل عمله التي تمنع تعاطي المواد المخدرة بشكل قاطع خاصة داخل أروقة مدينة الإنتاج الإعلامي، وراح يحقن نفسه بمخدر بحثا عن راحة وهمية كلفته حياته.

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-وفاة مواطن بأزمة قلبية أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ بالغربية

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، اليوم الأربعاء، أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بقرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

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-3 إجراءات قبل إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ رسميًا.. تعرف عليها

يواصل الناخبون المصريون، منذ التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

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-بعد حلف اليمين.. من هو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد؟

أدى المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى.

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