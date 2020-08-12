في مقتل مسنة أفريقية بالجيزة.. النيابة تطلب التحريات وترسل "كانز وسيجارتين" للأدلة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تواصل نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في مقتل مسنة أفريقية الجنسية داخل شقتها في العجوزة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة، كما أرسلت النيابة عبوة مياه غازية "كانز" وسيجارتين للأدلة الجنائية بعد العثور عليها في مسرح الجريمة كأدلة قد تشير إلى الجاني.

كشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة عن أن المجني عليها في العقد السابع من العمر كانت مسجاة علي السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء ورقبتها مشدودة للخلف بشدة ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

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وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل وان الجاني دخل بطريقة مشروعة كما عثر علي أثار استضافة بصالون الشقة حيث عثر علي عبوة "كانز" وسيجارتين تولى خبراء الأدلة الجنائية رفعها وتحريزها لأخذ عينة لعاب منها ومضاهاتها بعينة DNA من المجني عليها، كما عثر علي "طبق" بداخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه "ورقة بفرة" فتم تحريزها أيضا لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها وبيان ماهيتها وما إذا كانت مادة مخدرة من عدمه.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من سكان احد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، انتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة وتبين العثور علي جثة سيدة في حالة تعفن رمي علي سرير بغرفة النوم، وأشارت التحقيقات الأولية أن المجني عليها حضرت إلي مصر في شهر يونيو الماضي واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها مرة واحدة كل أسبوع.

طلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.