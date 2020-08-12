أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة': صورة مجهولة المصدر بانتخابات الشيوخ تتسبب في فتح تحقيق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة': صورة مجهولة المصدر بانتخابات الشيوخ تتسبب في فتح تحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، انتهاء أعمالها على مدار اليوم الأخير في الانتخابات؛ حيث تابعت اللجنة التغطية الصحفية لعملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.

وقالت الغرفة في بيان لها، إنها وضعت تقريرها النهائي عن العملية الانتخابية التي استمرت علي مدار خمسة أيام؛ حيث بدأت اللجنة عملها من يوم السبت ٨ أغسطس بمتابعة مدي الالتزام بالصمت الانتخابي، كما حرصت على التواصل مع الصحفيين والرد علي أية استفسارات لتسهيل عملهم، ومساعدتهم في حل أية مشكلات قد تواجههم.

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وأضافت الغرفة أنها تواصلت مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتنسيق معها لتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين حول سير العملية الانتخابية بالخارج.

وأكد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة إن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء قواعد العدالة والديمقراطية، وتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.

وأضاف أن غرفة المتابعة اكتشفت وقوع بعض البوابات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات الصحفية في خطأ مهني بنشر صورة غير موثوقة المصدر؛ حيث وجهت الهيئة بالتحقيق مع المسؤولين عن هذا الخطأ، وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.