أخبار مصر | انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل اليوم الثاني والأخير، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمدرسة الشهيد محمود عبد المنعم بكرداسة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتوافد عدد كبير من الناخبين، علي لجان مدرسة الشهيد محمود عبد المنعم الاعدادية بكرداسة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وحرص المواطنون، على اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها وضع الكحول وقياس درجة الحرارة، وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا.

واستمرت استراحة اللجان لمدة ساعة على مستوى أنحاء الجمهورية، ثم تستأنف لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

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وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.