أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية =اليوم الأربعاء، بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ باللجنة الانتخابية بمدرسة فيكتوريا كوليدج كلية النصر بالمعادي.

وكان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة للأطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار كل من الجامعة العمالية ومجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر.

وأكد المحافظ انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن .

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات ، بالاضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.